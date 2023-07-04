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20:45, 4 июля 2023Ценности

Раскрыт эффективный способ удалить пятна крови с ткани

Супервайзер Холевич посоветовал не удалять пятна крови с ткани горячей водой

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Эксперт по уборке и супервайзер компании Fantastic Service's Петр Холевич раскрыл эффективный способ удалить пятна крови с ткани постельного белья и одежды. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.

По его словам, во время предварительной обработки изделий нельзя использовать горячую воду. Специалист также призвал не растирать пятно, а рекомендовал замочить вещи в наполненном холодной воду тазу и аккуратно промокнуть загрязненный участок.

Затем нужно нанести на поверхность изделия уксус на 10-20 минут. После этого можно взять в руки влажную тряпку и промокнуть ею пятно. Данные действия необходимо повторить несколько раз до полного удаления пятна с ткани.

В заключение собеседник заявил, что крайне важно действовать быстро: чем дольше кровь остается на изделии, тем труднее его вывести. «Если ткань деликатная или требует химчистки, лучше всего обратиться за профессиональной помощью», — предупредил Холевич.

В июне основательница бренда постельных принадлежностей Piglet in Bed Джессика Хэнли раскрыла простые способы избавления от желтых пятен на подушке. По словам Хэнли, людям, которые сильно потеют ночью, необходимо приобрести водонепроницаемые наволочки.

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    Мария Винар
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