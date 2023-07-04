Назван возможный потолок курсов валют

Экономист Беляев: доллар может подняться до 91-92 рублей

Курс доллара может дойти до 91-92 рублей, если не начнется биржевая паника или ажиотажный спрос. В этом случае потолок курса становится открытым, а последствия — непредсказуемыми. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил экономист Михаил Беляев.

«Дело в том, что в России наблюдается крайне неспокойная обстановка, что провоцирует неуверенность инвесторов, людей, занимающихся валютными операциями. Это уже выходит за рамки реального экономического анализа, который опирается на фундаментальные факторы, и переходит в психологию. Ситуация грозит сорваться в биржевую панику или в ажиотажный спрос», — предупредил Беляев.

Особенно тревожным ему кажется то, что даже перерыв в торгах в выходные дни не помог стабилизировать ситуацию. Экономист допустил, что доллар и дальше продолжит рост относительно рубля, но где он остановится, сказать трудно.

Если ситуация не сорвется в ажиотаж, мы увидим остановку в районе 91-92 рублей. Сорвется — потолок открытый. Тогда придется останавливать торги, давать бирже передышку и дальше смотреть по ситуации Михаил Беляев экономист

Беляев также подчеркнул, что определенный откат курса неизбежен, но добавил, что возвращения к прежним 60-70 рублям за доллар ждать не стоит.

«Он может откатиться до 85-84 рублей, но не на прежние уровни. Для этого нужно, чтобы в экономике произошли серьезные позитивные изменения, чего на данный момент нет. Так что доллар откатится, но точно не на прежние значения», — заключил собеседник «Ленты.ру».

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара впервые с марта прошлого года достиг 90 рублей, с начала дня он вырос почти на полтора процента. Евро также впервые более чем за 15 месяцев превысил 98 рублей. Год назад обе валюты стоили в полтора раза дешевле. Главной причиной такой тенденции считается сокращение нефтегазовых доходов, что снижает приток долларов и евро на биржу.