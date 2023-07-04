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14:48, 4 июля 2023Среда обитания

Сибири предрекли ледниковый период

Эколог Пинаев: в Сибирь может вернуться вечная мерзлота

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Сибирь может вернуться вечная мерзлота. Наступление ледникового периода в регионе предрек доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН, кандидат экономических наук Владимир Пинаев, передают «Известия».

Ученый отметил, что наступление вечной мерзлоты — одна из версий будущего Сибири. «В научных кругах бытует теория, что мы живем в межледниковый период. Если данное утверждение верно, то по завершении межледникового периода начнется собственно ледниковый, и утверждения о том, что вечная мерзлота опять замерзнет, вполне оправданны», — пояснил Пинаев.

Эксперт добавил, что научное сообщество не знает точно, когда в регионе может наступить ледниковый период. По его словам, в природе существует определенная цикличность, а периодичность изменения климатических условий может быть очень продолжительным процессом.

Ранее климатолог Алексей Кокорин заявил, что при худшем сценарии к 2080 году мировая температура поднимется на 4,5-5 градусов Цельсия относительно доиндустриальной эпохи. По его словам, в такой ситуации жить в Москве станет невозможно, поэтому столицу России придется перенести в Сибирь.

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    Александра Качан
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