Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:06, 4 июля 2023Россия

В граничащем с Украиной российском регионе атаковали подстанцию и ЛЭП

Shot: в Брянской области ВСУ атаковали подстанцию и ЛЭП артиллерией и беспилотниками
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали подстанцию и линию электропередач (ЛЭП) в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации авторов канала, регион попал под удар Украины рано утром во вторник, 4 июля. Тогда беспилотник дважды сбросил взрывчатку на электроподстанцию в деревне Рудня-Цата Климовского района, которая находится в восьми километрах от границы.

Затем ВСУ дважды обстреляли село Петрова Буда в Гордеевском районе Брянской области. Всего на территорию населенного пункта прилетело восемь снарядов, никто не пострадал.

Днем ранее, 3 июня, из-за украинского обстрела Трубчевского района загорелись два жилых дома. Как сообщал губернатор Александр Богомаз, никто не пострадал.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Журналистку Милашину и адвоката Немова избили в Чечне

    Москалькова обратилась к чеченским следователям

    Центробанк обнаружил распространение рискованной ипотеки

    Появилось фото журналистки Милашиной после избиения в Чечне

    Винус Уильямс отказалась пожимать руку судье после поражения от украинки

    Турция и Египет обменялись послами впервые за 10 лет

    92-летняя женщина раскрыла секреты моложавой внешности

    Названы главные направления для командировок у россиян

    Военный ВСУ сравнил текущие бои с горячей фазой в Артемовске

    Установлен диагноз у 11 отравившихся мясом медведя россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости