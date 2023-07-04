В граничащем с Украиной российском регионе атаковали подстанцию и ЛЭП

Shot: в Брянской области ВСУ атаковали подстанцию и ЛЭП артиллерией и беспилотниками

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали подстанцию и линию электропередач (ЛЭП) в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации авторов канала, регион попал под удар Украины рано утром во вторник, 4 июля. Тогда беспилотник дважды сбросил взрывчатку на электроподстанцию в деревне Рудня-Цата Климовского района, которая находится в восьми километрах от границы.

Затем ВСУ дважды обстреляли село Петрова Буда в Гордеевском районе Брянской области. Всего на территорию населенного пункта прилетело восемь снарядов, никто не пострадал.

Днем ранее, 3 июня, из-за украинского обстрела Трубчевского района загорелись два жилых дома. Как сообщал губернатор Александр Богомаз, никто не пострадал.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.