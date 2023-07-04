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13:32, 5 июля 2023Наука и техника

Найден способ повысить качество жизни в пожилом возрасте

Health and Quality of Life Outcomes: физическая активность улучшила качество жизни

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Ученые из Кембриджского университета нашли способ повысить качество жизни в пожилом возрасте. Оказалось, что увеличение времени физической активности способствует лучшему самочувствию. Соответствующая работа опубликована в Health and Quality of Life Outcomes.

В исследовании приняли участие 1433 человека в возрасте 60 лет и старше, которых попросили носить акселерометры. Также у испытуемых изучили показатели здоровья и благополучия, включая ощущение боли, способность заботиться о себе и настроение.

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Добровольцам была присвоена оценка от нуля (худшее качество жизни) до одного (лучшее) на основе их ответов на опросы. Как мужчины, так и женщины занимались примерно на 24 минуты меньше умеренной или интенсивной физической активностью в день спустя шесть лет наблюдения по сравнению с началом исследования. При этом общее время сидячего образа жизни увеличилось в среднем примерно на 33 минуты в день для мужчин и примерно на 38 минут в день для женщин.

Люди, которые занимались более умеренной или интенсивной физической активностью и вели менее сидячий образ жизни, оказались склонны к более высокому качеству жизни в дальнейшем. В частности, час активности в день был связан с повышением качества жизни на 0,02 балла. У участника исследования, который проводил в сидячем положении на 15 минут в день больше, этот показатель снизился бы на 0,18.

Улучшение показателей качества жизни на 0,1 балла означает увеличение продолжительности жизни в среднем на 6,9 процента и уменьшение риска госпитализации на 4,2 процента.

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    Елена Апазиди
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