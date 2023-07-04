Лукашенко выразил уверенность в скором присоединении Белоруссии к ШОС

Александр Лукашенко выразил уверенность в присоединении Белоруссии к ШОС в ближайшее время

В ближайшее время Белоруссия при поддержке всех стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) присоединится к ней в качестве полноправного участника. Об этом президент республики Александр Лукашенко сообщил, выступая по видеосвязи на заседании Совета глав государств ШОС, передает БЕЛТА.

Он выразил уверенность в скором присоединении Белоруссии к ШОС, подчеркнув, что в стране «провели соответствующую работу», и выразив признательность за поддержку. Лукашенко также понадеялся, что следующее заседание Совета глав государств-членов организации пройдет в очном формате.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна поддерживает скорейшее завершение вступления Белоруссии в ШОС. По его мнению, членство республики, являющейся стратегическим партнером Москвы, позитивно скажется на деятельности организации.