Путин заявил о поддержке Белоруссии по вступлению в ШОС

Путин заявил, что Россия поддерживает скорейшее завершение вступления Белоруссии в ШОС

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает скорейшее завершение вступления Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Его слова приводит ТАСС.

«Россия выступает за скорейшее завершение процесса вступления в ШОС Республики Беларусь», — сказал глава государства. По словам президента, Россия убеждена, что членство Белоруссии, являющейся стратегическим партнером и ближайшим союзником Москвы, позитивно скажется на деятельности ШОС.

В марте глава белорусского МИД Сергей Алейник заявил, что республика в штатном режиме согласовывала меморандум о вступлении в организацию. Как он утверждал, в январе был подписан протокол по вопросам присоединения Белоруссии к ШОС. Минск придерживается ускоренного формата вступления и планирует завершить процедуру в 2023 году, добавил министр.

В сентябре 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о планах республики вступить в ШОС. Политик рассказал, что им была поставлена задача пройти этот путь за год.