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13:54, 9 марта 2023Бывший СССР

Белоруссия согласует меморандум о вступлении в ШОС

Глава МИД Белоруссии Алейник заявил о согласовании меморандума о вступлении страны в ШОС

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что республика в настоящее время в штатном режиме согласовывает меморандум о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает БЕЛТА.

«В январе 2023 года подписан протокол по вопросам присоединения Беларуси к ШОС, который определяет механизмы нашего присоединения, подготовлен меморандум», — заявил глава белорусского МИД. Он отметил, что Минск придерживается ускоренного формата присоединения и планирует завершить процедуру в 2023 году.

Что такое ШОС?

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация, которую основали лидеры Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана 15 июня 2001 года. 9 июня 2017 года к ней присоединились Индия и Пакистан. ШОС занимается укреплением стабильности и безопасности на территории стран-участниц, борьбой с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом и наркотрафиком, а также развитием экономики, энергетики, научного и культурного сотрудничества.

В декабре член постоянной комиссии по международным делам белорусской палаты представителей Сергей Сыранков заявил, что страна вступит в Шанхайскую организацию сотрудничества в ближайшее время. По его словам, задачу о вхождении страны в организацию поставил президент Александр Лукашенко.

Кроме того, Белоруссия превратилась из наблюдателя в полноправного участника ШОС, добавил Сыранков. Он отметил, что и западные страны рассматривают страну как «действенную и эффективную переговорную площадку между Западом и Востоком».

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Варвара Кошечкина
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