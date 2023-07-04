Макрон допустил отключение соцсетей во Франции во время кризиса

BFMTV: Макрон допустил отключение соцсетей во Франции в случае усугубления кризисов

Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с мэрами городов, пострадавших от беспорядков, допустил отключение соцсетей в случае усугубления кризисов. Его слова приводит телеканал BFMTV.

«Нам нужно обдумать вопрос социальных сетей и применимых запретов. И, возможно, когда ситуация ухудшается, необходимо иметь возможность их регулировать и отключать», — заявил французский лидер.

Также Макрон подчеркнул, что обсуждение этого вопроса «не должно проводиться сгоряча».

Беспорядки во Франции начались после того, как 27 июня полицейский выстрелил в 17-летнего подростка, отказавшегося остановить автомобиль по его требованию. В настоящее время полицейский находится под стражей.

Протестующие подожгли мэрию Монс-ан-Барель на севере Франции. Помимо этого, в Лионе неизвестный расстрелял группу из 27 полицейских.