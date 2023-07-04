Звезда сериала «Ганнибал» рассказал о любви к ролям неудачников в кино

Звезда сериала «Ганнибал» Мадс Миккельсен рассказал о любви к ролям неудачников в кино

Датский актер Мадс Миккельсен, который является звездой сериала «Ганнибал», признался, что отдает предпочтение ролям более реалистичных персонажей в кино. Об этом он рассказал в интервью журналу GQ.

По словам актера, роли неудачников и антагонистов ему ближе, так как в них больше настоящего. «Объединение этих вещей — делать что-то настоящее и быть лапочкой — мне не очень интересно. Мне не нравится типаж "милахи в углу с волосами, спадающими на глаза". Это не я. Вот неудачники — это весело. Потому что мы их знаем. Возможно, ты сам когда-то был в похожей ситуации», — сказал актер.

В 2022 году Миккельсен намекнул на возвращение артиста Джонни Деппа в фильм «Фантастические твари». Актер признался, что переживал из-за отстранения Деппа от роли Грин-де-Вальда из-за судебных разбирательств с бывшей женой Эмбер Херд.