Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:09, 4 июля 2023Культура

Звезда сериала «Ганнибал» рассказал о любви к ролям неудачников в кино

Звезда сериала «Ганнибал» Мадс Миккельсен рассказал о любви к ролям неудачников в кино

Фото: Ralf MŸller / Globallookpress.com

Датский актер Мадс Миккельсен, который является звездой сериала «Ганнибал», признался, что отдает предпочтение ролям более реалистичных персонажей в кино. Об этом он рассказал в интервью журналу GQ.

По словам актера, роли неудачников и антагонистов ему ближе, так как в них больше настоящего. «Объединение этих вещей — делать что-то настоящее и быть лапочкой — мне не очень интересно. Мне не нравится типаж "милахи в углу с волосами, спадающими на глаза". Это не я. Вот неудачники — это весело. Потому что мы их знаем. Возможно, ты сам когда-то был в похожей ситуации», — сказал актер.

В 2022 году Миккельсен намекнул на возвращение артиста Джонни Деппа в фильм «Фантастические твари». Актер признался, что переживал из-за отстранения Деппа от роли Грин-де-Вальда из-за судебных разбирательств с бывшей женой Эмбер Херд.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В ЦБ объяснили падение курса рубля

    Участвовавший в СВО вагнеровец умер после избиения на улице

    Украинцы потребовали национализировать Roshen

    Стало известно о попытке ВСУ выйти на дорогу к Запорожской АЭС

    ВСУ обстреляли из минометов приграничный российский регион

    В столице Израиля произошел теракт

    В России объяснили решение НАТО продлить полномочия Столтенберга на год

    Названы последствия протестов во Франции

    По Херсонскому мосту откроют движение для объезда Крымского моста

    В Госдуме оценили участие президента в заседании Совета глав государств ШОС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости