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Мадс Миккельсен намекнул на возвращение Джонни Деппа в «Фантастические твари»

Мадс Миккельсен намекнул, что Джонни Депп может вернуться в «Фантастические твари»
Джонни Депп

Джонни Депп. Кадр: фильм «Фантастические твари»

Датский актер Мадс Миккельсен намекнул на возвращение артиста Джонни Деппа в фильм «Фантастические твари». Его слова передает Deadline.

Миккельсен признался, что переживал из-за отстранения Деппа от роли Грин-де-Вальда из-за судебных разбирательств с бывшей женой артиста Эмбер Херд. Сейчас же Мадс предположил, что его коллега может вернуться во франшизу.

«Очевидно, что теперь курс изменился — он выиграл дело, суд. Так что давайте посмотрим, вернется ли он. А он может», — заявил Миккельсен.

Актер также добавил, что его «пугал» тот факт, что ему пришлось заменить собой Деппа. «Его поклонники были очень, очень милыми, но еще и очень упрямыми. Я не так много общался с ними, но я мог понять, почему их сердца разбиты», — отметил артист.

Ранее Джонни Депп пришел к соглашению с обвинившим его в нанесении побоев коллегой.

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Дениза Мацаева
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