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Джонни Депп пришел к соглашению с обвинившим его в нанесении побоев коллегой

Джонни Депп заключил мировое соглашение с обвинившим его в нанесении побоев коллегой

Фото: Michael Reynolds / Reuters

Американский актер Джонни Депп заключил мировое соглашение с бывшим коллегой по фильму «Город лжи», который ранее обвинил артиста в нанесении побоев. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Звезде «Пиратов Карибского моря» удалось договориться с менеджером по локациям Грегом Бруксом, с которым артист работал на одной съемочной площадке в 2017 году. Сообщается, что Деппу будет необходимо выполнить определенные условия, после чего судебное разбирательство по делу о нанесении побоев будет закрыто. Детали условия не раскрываются.

В середине июня стало известно, что коллега Деппа обвинил его в избиении. По словам Брукса, актер дважды ударил его в грудь, после чего несколько раз оскорбил. Предполагаемая жертва подчеркнул, что актер насмехался над ним и предложил 100 тысяч долларов за то, чтобы ударить Брукса.

Менеджер по локациям в фильме «Город лжи» добавил, что на съемочной площадке актер находился в алкогольном опьянении. По словам Брукса, после инцидента он был уволен из проекта за отказ не подавать в суд на звезду «Пиратов Карибского моря».

После обвинений на сторону защиты Деппа встала сценаристка картины Эмма Данофф, которая рассказала, что стала свидетельницей ссоры мужчин. По ее словам, Брукс оскорбил темнокожую бездомную женщину, после чего Депп сделал ему замечание.

Ранее Джонни Депп пожертвовал 800 тысяч долларов детским больницам.

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Анастасия Астахова
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