Джонни Депп пожертвовал 800 тысяч долларов детским больницам путем продажи NFT

59-летний американский актер Джонни Депп пожертвовал 800 тысяч долларов (примерно 41 миллион рублей) фондам детских больниц в нескольких городах. Об этом стало известно Foxbusiness.

Сообщество артиста под названием Never Fear Truth распределило деньги, полученные путем продажи NFT, между детской больницей Лос-Анджелеса, фондом клиники Перта для детей, коалицией Footprint и детской благотворительной организацией в Лондоне.

«Мы очень благодарны сообществу Never Fear Truth за это огромное достижение — сделать этот проект одной из самых благотворительных продаж NFT на сегодняшний день. Мы рады развить этот успех и оказать еще большее влияние в будущем», — написали представители NFT-сообщества Деппа в Twitter.

Одна из клиник, получивших пожертвование от актера, поблагодарила звезду «Пиратов Карибского моря», заявив о том, что «щедрая помощь в поддержке больных детей штата Вашингтон окажет значительное влияние на то, чтобы помочь сохранить детскую больницу Перта на мировом уровне».

Благотворительное пожертвование артист сделал спустя месяц после победы в суде над бывшей супругой, звездой «Аквамена» Эмбер Херд, которую обязали выплатить Деппу 10 миллионов долларов за распространение клеветы.