В сети возмутились розовым маникюром рэпера Дрейка

Канадский рэпер и продюсер Дрейк показал накрашенные розовым лаком ногти

Канадский рэпер и продюсер Дрейк показал цветной маникюр и возмутил фанатов в сети. Соответствующие кадры появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) медиа-компании The Shade Room.

На одном из размещенных снимков исполнитель крупным планом продемонстрировал ногти, на которые нанесен ярко-розовый лак с эффектом градиента (мягкий, плавный переход одного цвета в другой — прим. «Ленты.ру»). Помимо этого, артист сфотографировался со своим мастером маникюра, частично убрав руку в карман штанов.

Пользователи сети не оценили внешний вид знаменитости, о чем написали в комментариях под постом. «Мне это совершенно не нравится», «По-моему, он слишком серьезно относится к эпохе, где преобладает женская индустрия красоты», «Следующим шагом станут накрашенные красной помадой губы», «У мужчин, которые это видят, сердечные приступы», — иронично заявили они.

В декабре 2022 года Дрейк заказал колье из бриллиантовых колец для несостоявшихся помолвок. В описании под размещенным видео ювелирный мастер отметила, что данное заказанное изделие состоит из 42 обручальных колец с бриллиантами общим весом 351,38 карата, обрамленных в 18-каратное белое золото.