Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:17, 4 июля 2023Ценности

В сети возмутились розовым маникюром рэпера Дрейка

Канадский рэпер и продюсер Дрейк показал накрашенные розовым лаком ногти

Кадр: видео @theshaderoom

Канадский рэпер и продюсер Дрейк показал цветной маникюр и возмутил фанатов в сети. Соответствующие кадры появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) медиа-компании The Shade Room.

На одном из размещенных снимков исполнитель крупным планом продемонстрировал ногти, на которые нанесен ярко-розовый лак с эффектом градиента (мягкий, плавный переход одного цвета в другой — прим. «Ленты.ру»). Помимо этого, артист сфотографировался со своим мастером маникюра, частично убрав руку в карман штанов.

Материалы по теме:
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019

Пользователи сети не оценили внешний вид знаменитости, о чем написали в комментариях под постом. «Мне это совершенно не нравится», «По-моему, он слишком серьезно относится к эпохе, где преобладает женская индустрия красоты», «Следующим шагом станут накрашенные красной помадой губы», «У мужчин, которые это видят, сердечные приступы», — иронично заявили они.

В декабре 2022 года Дрейк заказал колье из бриллиантовых колец для несостоявшихся помолвок. В описании под размещенным видео ювелирный мастер отметила, что данное заказанное изделие состоит из 42 обручальных колец с бриллиантами общим весом 351,38 карата, обрамленных в 18-каратное белое золото.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    Журналистку Милашину и адвоката Немова избили в Чечне. Что об этом известно?

    Путин заявил о ведущейся против России гибридной войне

    Трансляции с российскими звездами собрали миллионы просмотров в VK

    В сети возмутились розовым маникюром рэпера Дрейка

    Маск за сутки разбогател на миллиарды долларов

    Тарантино прокомментировал слухи о съемках триквела фильма «Убить Билла»

    В СПЧ отреагировали на нападение на журналистку и адвоката в Чечне

    Пригожину вернули найденные при обысках в Петербурге 10 миллиардов рублей

    Стало известно о нервозности Запада из-за медленного контрнаступления ВСУ

    Последствия покалечившей пассажиров сильной турбулентности попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости