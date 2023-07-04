Медведев назвал нынешнее время жестким

Зампред Совбеза России Медведев назвал жестким нынешнее время

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал жестким нынешнее время. Его слова приводит РИА Новости.

«Время, в котором мы с вами живем, — оно очень жесткое. Я прошу никого не расслабляться, но, конечно, и не унывать», — сказал политик на заседании генсовета «Единой России».

По словам Медведева, несколько лет назад нельзя было представить, чтобы на заседании генсовета партии обсуждался вопрос оказания помощи военнослужащим и жителям приграничных районов, которые пострадали от обстрелов.

Ранее Медведев заявил, что в ряды Вооруженных сил России с 1 января по 4 июля 2023 года принято более 185 тысяч человек. Зампред Совбеза добавил, что контрактники и добровольцы в зоне специальной военной операции демонстрируют высокий уровень поддержки президента России Владимира Путина, а также готовность защищать страну.