Путин назвал лучший город в условиях вечной мерзлоты

Президент Путин назвал Якутск лучшим городом в условиях вечной мерзлоты

Якутск является лучшим городом в условиях вечной мерзлоты. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин во время общения с выпускниками высшей школы госуправления РАНХиГС, его слова приводит РИА Новости.

Мэр Якутска Евгений Григорьев, один из выпускников академии, присутствовавший на встрече с главой государства, рассказал о планах сделать Якутск лучшим городом в условиях вечной мерзлоты.

«Я думаю, что Якутск уже лучший город в условиях вечной мерзлоты, потому что других таких просто нет», — сказал в ответ Путин и задал вопрос о развитии местной инфраструктуры.

Помимо того, глава государства поинтересовался о таянии вечной мерзлоты, однако ему ответили, что на данный момент серьезных изменений не наблюдается. При этом президент попросил внимательно следить за ситуацией.

Ранее Госдума в третьем, заключительном чтении приняла закон о создании государственного мониторинга состояния вечной мерзлоты. Авторы инициативы считают, что мониторинг нужен для оценки и прогнозирования ее состояния. Его планируется реализовывать в два этапа: в 2023 году начнут разработку соответствующих методов и технологий, а в 2024-2025 годах организуют саму систему.