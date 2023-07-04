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17:07, 4 июля 2023Интернет и СМИ

Врач словами «рискуют жизнью» призвал россиян избегать одного продукта

Врач Александр Мясников заявил, что есть медвежье мясо опасно для жизни

Фото: Jose Ignacio Pompe / Unsplash

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников призвал россиян избегать одного продукта — мяса медведя. Таким образом он в разговоре с «Общественной службой новостей» прокомментировал новость о массовом отравлении медвежатиной в Забайкальском крае.

Мясников назвал вопиющим случай с отравлением медвежьим мясом в Забайкалье. «Любой охотник знает, что медвежье мясо есть опасно. Даже самый закоренелый забулдыга, который сидит в тайге месяцами, никогда не будет есть медвежатину», — заявил врач и добавил, что те, кто едят медвежье мясо, рискуют здоровьем и жизнью.

По его словам, употребление в пищу мяса медведя может привести к такому заболеванию, как трихинеллез. Мясников уточнил, что этот недуг также может возникнуть при употреблении в пищу термически необработанного мяса свинины.

«Мясо дичи можно есть только тушеное, стейк с кровью точно не годится. Охотники любят жарить печенку, а то и полусырую есть — этого я никогда не понимал, причем как с гастрономической, так и с разумной точки зрения. Любая дичь потенциально опасна», — заключил врач.

Об отравлении россиян медвежатиной в Забайкальском крае стало известно 3 июля. Сначала сообщалось о девяти пострадавших, затем число человек, отравившихся мясом медведя, выросло до 11. У всех отравившихся обнаружили трихинеллез.

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    Олег Давыдов
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