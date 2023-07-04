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07:31, 4 июля 2023Россия

Число отравившихся медвежатиной россиян выросло до 11

Число отравившихся медвежатиной человек в Забайкалье выросло до 11

Фото: Globallookpress.com

Число человек, отравившихся после употребления в пищу дикого медвежьего мяса в селе Куанда Каларского округа, выросло до 11 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Забайкальского края.

Трое из пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. По данным Министерства здравоохранения региона, среди отправившихся двое детей. Восемь — в удовлетворительном. Отмечается, что прокуратура начала проверку по данному факту.

По данным медиков, местные жители ели мясо медведя, после чего почувствовали недомогание. 4 июля пострадавших доставят в Читу, где проведут обследование и установят точный диагноз. Образцы дикого мяса изъяты и будут доставлены в краевую ветеринарную лабораторию для исследования.

В конце июня стало известно, что в городе Черногорск Республики Хакасия более 40 человек отравились питьевой водой.

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    Екатерина Подвигина
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