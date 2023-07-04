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18:03, 4 июля 2023Бывший СССР

Генерал ВСУ рассказал об усилении позиций на границе с Белоруссией

Генерал ВСУ Наев рассказал об усилении позиций личным составом на границе с Белоруссией

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиливают позиции на границе с Белоруссией личным составом и техникой. Об этом рассказал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев в своем Telegram-канале.

Генерал уточнил, что решение усилить северную границу государства было принято в связи с последними событиями вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он добавил, что укрепление линии обороны продолжается круглосуточно.

Ранее в военно-гражданской администрации Харьковский области сообщили, что власти Украины вывозят имущество местных предприятий, а также принуждают жителей к эвакуации.

29 июня Наев предупредил об опасности жителей Сумской области. «Сейчас призываю всех граждан, которые живут в приграничных районах Сумской области, уехать», — сказал он.

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    Алевтина Запольская
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