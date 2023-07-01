В Харьковской области сообщили о вывозе властями Украины имущества предприятий

Администрация Харьковской области: власти Украины вывозят имущество предприятий

Глава военно-гражданской администрации Харьковский области Виталий Ганчев заявил, что власти Украины вывозят имущество местных предприятий, а также принуждают жителей к эвакуации. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в настоящее время в регионе проводятся «определенные действия». «Людей выселяют из домов, тем временем так называемые защитники вывозят предприятия и все, что находят в опустевших домах», — пояснил он.

Ранее военкор Александр Сладков выразил мнение, что власти Украины готовят Сумы и Харьков к сдаче. По его утверждению, из городов начали эвакуировать крупные предприятия, а Вооруженные силы Украины приступили там к укреплению второй линии обороны.

29 июня командующий Объединенными силами Украины генерал Сергей Наев призвал жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться. По его словам, ранее он лично убедил одну семью уехать из-за того, что им угрожала «непосредственная опасность».