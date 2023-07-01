Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:14, 1 июля 2023Бывший СССР

В Харьковской области сообщили о вывозе властями Украины имущества предприятий

Администрация Харьковской области: власти Украины вывозят имущество предприятий

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Глава военно-гражданской администрации Харьковский области Виталий Ганчев заявил, что власти Украины вывозят имущество местных предприятий, а также принуждают жителей к эвакуации. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в настоящее время в регионе проводятся «определенные действия». «Людей выселяют из домов, тем временем так называемые защитники вывозят предприятия и все, что находят в опустевших домах», — пояснил он.

Ранее военкор Александр Сладков выразил мнение, что власти Украины готовят Сумы и Харьков к сдаче. По его утверждению, из городов начали эвакуировать крупные предприятия, а Вооруженные силы Украины приступили там к укреплению второй линии обороны.

29 июня командующий Объединенными силами Украины генерал Сергей Наев призвал жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться. По его словам, ранее он лично убедил одну семью уехать из-за того, что им угрожала «непосредственная опасность».

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Пробка перед въездом на Крымский мост выросла до девяти километров

    С «ЧВК Вагнер Центра» в Петербурге убрали вывеску

    Зеленский назвал условие для переговоров с Россией

    В Харьковской области сообщили о вывозе властями Украины имущества предприятий

    Тейлор Свифт захотели оштрафовать за мусор

    На Украине признали факт превышения властями полномочий при запрете УПЦ

    Обладатель Кубка Стэнли Орлов пожаловался на неопределенность будущего в НХЛ

    Стало известно о схеме мошенничества с участием эвакуаторщиков

    При обстреле приграничного российского региона снаряды упали рядом с домами

    Медведчук рассказал о шокирующем отчете ООН о действиях властей Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости