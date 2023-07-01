Российский военкор сообщил о подготовке Киева к сдаче Сум и Харькова

Военкор Сладков заявил, что Киев готовит Сумы и Харьков к сдаче, началась эвакуация

Власти Украины готовят Сумы и Харьков к сдаче. Об этом военкор Александр Сладков написал в своем Telegram-канале.

По его утверждению, из городов начали эвакуировать крупные предприятия, также Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали укреплять там вторую линию обороны. Других деталей военкор не привел, но пообещал сообщить подробности позже.

Ранее командующий Объединенными силами Украины генерал Сергей Наев призвал жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться. По словам Наева, ранее он лично убедил одну семью уехать из-за того, что им угрожала «непосредственная опасность».

В середине июня по Сумской области был нанесен мощный удар. Его целью были названы склады с техникой. Помимо этого, удар мог быть нанесен по личному составу, расположенному в Шостке.