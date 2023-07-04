Иосифа Пригожина возмутил мерч с его лицом и символикой ЧВК

Иосиф Пригожин возмутился, что в интернете стали продавать наклейки с его лицом

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин возмутился, что в интернете стали продавать наклейки с изображением его лица. Об этом он рассказал в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Продюсер сообщил, что обнаружил мерч со своим изображением, стилизованный под эмблему частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Он подчеркнул, что товар выставили на продажу без его согласия. «Как вы считаете, продавать наклейки, зарабатывать деньги, используя чужое изображение без согласования, это нормально? Хоть бы позвонили, копеечку предложили, я, может быть, подумал и дал согласие. Я, конечно, рад такой "востребованности", но это уже перебор», — пожаловался Пригожин.

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что идея сменить фамилию из-за сходства с лидером главы ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным была шуткой. «Это шутка, чтобы снять стресс», — объяснил продюссер.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям группировки. Он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, которые заняли здание штаба Южного военного округа (ЮВО) в центре Ростова-на-Дону, а также двинулись в сторону Москвы.

24 июня Пригожин после проведения переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко объявил, что его военные разворачиваются и направляются в полевые лагеря.