Иосиф Пригожин объяснил слова о смене фамилии после мятежа ЧВК «Вагнер»

Иосиф Пригожин назвал шуткой идею сменить фамилию из-за мятежа ЧВК «Вагнер»

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что идея сменить фамилию из-за сходства с лидером главы ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным была шуткой. В беседе с «Лентой.ру» продюсер подчеркнул, что изначально эту фамилию сделал известной именно он.

Он подчеркнул ироничный характер ранее озвученной идеи сменить фамилию. До этого, на фоне мятежа ЧВК «Вагнер», продюсеру пришло множество сообщений, связанных с его фамилией — такой же, как у лидера «Вагнера» Евгения Пригожина.

«Это шутка, чтобы снять стресс», — объяснил Иосиф Пригожин.

Продюсер также отметил, что первым популярность обрел именно он.

«Эта фамилия началась с того, что все-таки сначала обо мне узнали благодаря тому, что я в индустрии развлечений», — добавил он.

Ранее Иосиф Пригожин заявил о желании сменить фамилию после мятежа ЧВК «Вагнер». Он добавил, что 24 июня получил очень много сообщений, связанных с его фамилией. Также пользователи оставляли комментарии с мемами на его странице. В частности, люди писали ему «Верни Ростов» и «Это что, прогрев к новой песне Валерии?». Пригожин признался, что отнесся к этим посланиям с пониманием.

23 июня глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям группировки. Он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, которые заняли здание штаба Южного военного округа (ЮВО) в центре Ростова-на-Дону, а также двинулись в сторону Москвы.

24 июня Пригожин после проведения переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко объявил, что его военные разворачиваются и направляются в полевые лагеря.