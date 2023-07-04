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16:07, 4 июля 2023Мир

Названа причина укрепления позиций НАТО на Востоке

SCMP: азиатские страны поддерживают расширение НАТО на Восток из-за усиления Китая и РФ

Фото: Janis Laizans / Reuters

Действия НАТО по укреплению своих позиций на Востоке встречают поддержку стран Азиатско-Тихоокеанского региона на фоне усиления Китая. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

Издание со ссылкой на аналитиков отмечает, что в краткосрочной перспективе следует ожидать сближения Запада и восточноазиатских стран, опасающихся наращивания военно-стратегического партнерства России и Китая.

Как указал профессор политологии токийского Университета Мэйдзи Гакуин Стивен Наги, укрепление отношений между НАТО и Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией может только стабилизировать баланс в регионе.

Ранее сообщалось, что НАТО откроет офис связи в Токио, который станет первым в своем роде в Азии. Отделение позволит альянсу проводить консультации с Японией и ключевыми партнерами в регионе, поскольку «Китай и его сотрудничество с Россией становятся новым вызовом для блока».

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    Глеб Бажуткин
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