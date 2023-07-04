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14:43, 4 июля 2023Россия

Избитый в Грозном адвокат Немов жаловался на слежку

Фаст: избитый в Чечне адвокат Александр Немов жаловался полицейским на слежку

Фото: Crew Against Torture / Reuters

Адвокат Александр Немов, которого избили в Чечне, ранее жаловался полицейским на слежку. Об этом рассказалаРИА Новости его коллега, председатель нижегородского отделения Ассоциации юристов России Ирина Фаст.

Фаст пояснила, что Немов заметил наблюдение со стороны неизвестных в январе и феврале 2022 года.

По ее данным, адвокат тогда обращался в УМВД по Нижнему Новгороду, у него взяли объяснения, однако никакого решения принято не было. «Также он обращался в ФСБ РФ, но там его обращение передали в МВД по Чеченской республике, ответа на него также не было. То есть обращения в правоохранительные органы были, но не результативные», — разъяснила Фаст.

Коллега уточнила, что после нападения в Грозном у Немова гематомы на лице и ножевое ранение. По ее словам, он уже намерен вернуться в Москву.

О нападении на бывшую сотрудницу «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Немова стало известно 4 июля. Неизвестные вооруженные люди в Грозном остановили машину, где находились Милашина и Немов, и начали их бить. В результате пострадавших журналистку и адвоката госпитализировали.

Милашина и Немов прибыли в Чечню, чтобы присутствовать на оглашении приговора Зареме Мусаевой — жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. Суд, на который журналистка и адвокат не попали, приговорил Янгулбаеву к 5,5 года колонии общего режима за мошенничество и применение насилия в отношении силовика.

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    Анна Щербакова
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