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13:07, 4 июля 2023Экономика

Мировой экономике предрекли серьезные проблемы из-за раскола торговли

Гутерриш: раскол глобальной торговли может стоить мировой экономике 1,4 триллиона долларов

Фото: Ahmed Saad / Reuters

Всемирный банк оценил в 1,4 триллиона долларов возможные потери от раскола глобальной торговой системы. О таких проблемах предупредил в видеообращении к участникам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, которого цитирует ТАСС.

По словам Гутерриша, мировая торговая система в нынешнем виде «способствует увеличению неравенства». «Решение проблемы несправедливой глобализации заключается не в сокращении глобализации, а в снижении несправедливости», - заявил генсек ООН.

Гутерриш отметил, что рыночные ограничения и закрытие границ ведут к увеличению рисков, вероятную цену которых он и озвучил в своем обращении. «Мы призываем к проведению глубоких реформ, благодаря которым развивающиеся и формирующиеся экономики были бы больше представлены в глобальных программах, которые в свою очередь больше отвечали бы их нуждам», — подытожил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на саммите ШОС, что накопление долгов развитыми странами может привести к новому глобальному кризису и повышает конфликтный потенциал в мире. Также российский президент высказал опасения из-за социального расслоения и роста бедности, ухудшения продовольственной и экологической безопасности в глобальном масштабе.

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    Дмитрий Воронин
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