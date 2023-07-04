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11:34, 4 июля 2023Мир

Путин признал наличие геополитических противоречий в мире

Путин: в мире обострились геополитические противоречия, происходит деградация безопасности

Фото: РИА Новости

Из-за нестабильной политической обстановки и деградации сферы безопасности в мире обострились геополитические противоречия, из-за которых происходит эскалация глобальных и региональных конфликтов. Об этом на виртуальном саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«[Вклад ШОС в поддержание мира и стабильности] особенно значимо в текущих условиях, когда все острее становятся геополитические противоречия. Продолжается деградация системы международной безопасности. Повышаются риски раскрутки нового глобального экономического и финансового кризиса на фоне бесконтрольного накопления долгов развитых стран, социального расслоения и роста бедности по всему миру, ухудшения продовольственной и экологической безопасности», — признал российский лидер.

4 июля в столице Индии Нью-Дели открылся виртуальный саммит глав Шанхайской организации содружества. На заседании председательствует премьер-министр Индии Нарендра Моди.

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    Виктория Кондратьева
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