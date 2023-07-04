В Индии открылся саммит глав Шанхайской организации содружества

В столице Индии Нью-Дели открылся саммит глав Шанхайской организации содружества

В столице Индии Нью-Дели открылся саммит глав Шанхайской организации содружества (ШОС). Он пройдет в виртуальном режиме. Об этом сообщает РИА Новости.

Председательствовать на заседании будет премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он откроет встречу лидеров организации. В ходе открытой части заседания выступят руководители России и КНР. По итогам саммита ожидается подписание декларации и ряд других документов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер Владимир Путин уже готовится принять участие в завтрашнем заседании Совета глав государств-членов ШОС. На вопрос о том, во сколько ожидать Путина на ШОС, Песков ответил: «Начиная с 10 утра».

