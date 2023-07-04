Минобороны отчиталось об отражении девяти атак ВСУ на одном из направлений

Минобороны России заявило об отражении девяти атак ВСУ на донецком направлении

Российские войска за сутки отразили девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«На донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск успешно отражено десять атак противника», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что ВСУ попытались атаковать в районах населенных пунктов Белогоровка, Орехово-Васильевка, Ягодное, Клещеевка, Первомайское, Опытное и Водяное в Донецкой народной республике (ДНР).

В ходе боев противник потерял до 290 военнослужащих, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Акация», гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также самоходную артиллерийскую установку «Krab», которая произведена в Польше. Кроме того, российским войскам удалось уничтожить полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.