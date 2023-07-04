Минобороны отчиталось об отражении девяти атак ВСУ на одном из направлений
Российские войска за сутки отразили девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
«На донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск успешно отражено десять атак противника», — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что ВСУ попытались атаковать в районах населенных пунктов Белогоровка, Орехово-Васильевка, Ягодное, Клещеевка, Первомайское, Опытное и Водяное в Донецкой народной республике (ДНР).
В ходе боев противник потерял до 290 военнослужащих, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Акация», гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также самоходную артиллерийскую установку «Krab», которая произведена в Польше. Кроме того, российским войскам удалось уничтожить полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.