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15:12, 3 июля 2023Россия

Минобороны заявило об отражении девяти атак ВСУ на одном из направлений

Минобороны России отчиталось об отражении девяти атак ВСУ на донецком направлении

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Российские войска отразили девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«На донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск успешно отражены девять атак противника», — говорится в сообщении министерства.

В оборонном ведомстве уточнили, что попытки атак противника проводились в районах населенных пунктов Золотаревка, Водяное, Первомайское и Клещиевка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

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С помощью ударов авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем Вооруженным силам России удалось уничтожить танк, три боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходную гаубицу М109 Paladin произведенную в США, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений. Он отметил, что Киев пытается компенсировать свои неудачи на земле за счет обстрелов гражданских объектов. Также министр добавил, что российские военнослужащие минимизируют потери среди мирного населения.

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    Никита Абрамов
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