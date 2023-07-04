Создана выявляющая болезнь Паркинсона доступная система

Создана система, выявляющая болезнь Паркинсона с помощью умных часов

Ученые из Британского института исследований деменции и Института инноваций в области неврологии и психического здоровья (NMHII) при Университете Кардиффа создали новую доступную систему выявления болезни Паркинсона за семь лет до появления симптомов. Технология основана на данных умных часов и специального алгоритма искусственного интеллекта. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Medicine.

В ходе исследования авторы изучили данные более 100 тысяч человек, собранные умными часами в течение семи дней, измеряя скорость передвижения участников с 2013-го по 2016 год. Затем полученную информацию из подгруппы участников, у которых уже была диагностирована болезнь Паркинсона, сравнили с другой группой, которой был поставлен диагноз через семь лет после сбора данных умных часов. Эти две группы также сопоставлялись со здоровыми людьми, соответствующими по возрасту и полу.

После этого все данные были проанализированы с помощью искусственного интеллекта. Таким образом удалось идентифицировать участников, у которых позже разовьется болезнь Паркинсона. Этот метод оказался более точным, чем любой другой известный фактор риска или ранние признаки заболевания. Команда считает, что их подход может быть использован в качестве нового инструмента скрининга болезни Паркинсона, который позволит выявлять расстройство до постановки диагноза.