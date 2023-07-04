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11:23, 4 июля 2023Забота о себе

Врачи объяснили причину боли при менструации

Гинеколог Коте: менструальная боль возникает из-за снижения прогестерона и эстрогена

Фото: Hakim Graphy / Shutterstock / Fotodom

Болезненные ощущения при менструации возникают из-за изменений гормонального фона, считают врачи-гинекологи Фатема Мустансир Давудбхой и Эмили Коте. Их мнение приводит Metro.

Давудбхой объяснила, что в первые дни менструального цикла происходит снижение уровня прогестерона, и в организме вырабатывается больше простагландинов — физиологически активных веществ, которые увеличивают чувствительность к боли. По словам гинеколога, именно простагландины являются причиной спазмов, так как они заставляют матку сокращаться и избавляться от старой ткани эндометрия.

«Простагландины также сужают кровеносные сосуды в матке, уменьшая количество кислорода в тканях, что приводит к спазмам и боли», — сказала врач.

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Эмили Коте добавила, что в первые дни цикла также резко падает уровень эстрогена. По ее мнению, в период такого спада любая боль ощущается сильнее, поэтому, помимо спазмов внизу живота, могут появиться болезненные ощущения в других частях тела.

Ранее сексолог объяснила повышение женского либидо во время менструации. По ее мнению, женщины могут больше хотеть секса в первые дни цикла из-за притока крови к половым органам.

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    Екатерина Улитина
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