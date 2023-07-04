Потерявшимся в лесу описали план действий

«ЛизаАлерт»: потерявшимся в лесу стоит разжечь костер и оставаться на месте

Перед походом в лес необходимо оповестить близких и рассказать о своем маршруте. Однако, если вы все же заблудились, стоит разжечь костер. План действий для потерявшихся в лесу в беседе с «Радио 1» описала руководитель кинологического направления отряда «ЛизаАлерт» Юлия Кеслер.

Близким нужно рассказать о деталях маршрута и назвать примерное время своего возвращения. «Если в указанное время человек не возвращается, то нужно позвонить спасателям и сообщить об этом. Есть некоторое заблуждение, что необходимо ждать три дня или еще какое-то долгое время. Нет! Нужно позвонить в 112 или на горячую линию отряда», — отметила Кеслер.

Для похода в лес нужно собрать рюкзак и взять с собой полностью заряженный телефон, зарядку, провода для смартфона, воду, легкий перекус, а также спички или зажигалку. Стоит надеть яркую одежду, оттенок которой отличался бы от зелени и деревьев. В том случае, если вы заблудились, стоит разжечь костер, оставаться на месте и постараться сообщить о себе спасателям.

Ранее о похожих способах рассказали в главном управлении МЧС России по Новгородской области. Потерявшимся посоветовали успокоиться, прислушаться к происходящему вокруг и двигаться в направлении звуков автомобилей, если они есть, а также позвонить близким или в службу спасения.