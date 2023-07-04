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14:51, 4 июля 2023Россия

Путин выразил уверенность в победе России

Президент Путин заявил, что не сомневается в победе России
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Владимир Путин выразил уверенность в победе России. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Его слова приводит ТАСС.

Заместитель председателя правительства Херсонской области Семен Машкауцан, завершая свое выступление, сказал: «Уверен, что мы победим».

«Семен Алексеевич, в этом сомнений нет», — ответил ему президент.

Ранее глава государства, выступая на саммите ШОС заявил, что долгое время у границ России из Украины создавалась «анти-Россия», где одобрялась неонацистская идеология, чтобы сдержать развитие страны и поставить под удар ее безопасность.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине. В обращении к согражданам Путин заявил, что такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.

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    Евгения Куликова
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