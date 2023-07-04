Полицейские Литвы отказались от протестов на время саммита НАТО
Властям Литвы удалось уговорить сотрудников полиции отказаться от проведения акций протеста во время саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом сообщила председатель профсоюза полицейских Рома Катинене, передает ТАСС.
По ее словам, в ходе переговоров с Министерством внутренних дел республики удалось прийти к устраивающему обе стороны соглашению.
Полицейские Литвы планировали протестовать против значительно возросшей служебной нагрузки и требовать повышения зарплат, а также финансирования медицинской реабилитации. Отмечается, что на данный момент первые два требования учтены, а третье изучается.
Ранее министр внутренних дел Литвы Агне Балотайте назвала планы полиции устроить акции протеста в дни саммита шантажом по отношению к государству.
Известно, что 74-й саммит стран НАТО в Вильнюсе планирует посетить президент США Джо Байден.