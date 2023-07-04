Полицейские Литвы отказались от протестов на время саммита НАТО

Власти Литвы уговорили полицейских отказаться от акций протеста на время саммита НАТО

Властям Литвы удалось уговорить сотрудников полиции отказаться от проведения акций протеста во время саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом сообщила председатель профсоюза полицейских Рома Катинене, передает ТАСС.

По ее словам, в ходе переговоров с Министерством внутренних дел республики удалось прийти к устраивающему обе стороны соглашению.

Полицейские Литвы планировали протестовать против значительно возросшей служебной нагрузки и требовать повышения зарплат, а также финансирования медицинской реабилитации. Отмечается, что на данный момент первые два требования учтены, а третье изучается.

Ранее министр внутренних дел Литвы Агне Балотайте назвала планы полиции устроить акции протеста в дни саммита шантажом по отношению к государству.

Известно, что 74-й саммит стран НАТО в Вильнюсе планирует посетить президент США Джо Байден.