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06:22, 4 июля 2023Мир

Российское посольство пожаловалось на попытки США завербовать дипломатов

Посольство России в США: спецслужбы используют личные телефоны дипломатов для вербовки

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Американские спецслужбы пытаются вербовать российских дипломатов, прибегая к различным способам. Об этом заявило посольство России в США в Telegram-канале.

Как рассказали в диппредставительстве, российские сотрудники сталкиваются с провокациями в решении личных проблем. Кроме того, в целях вербовки также используются их мобильные телефоны. Однако попытки «склонить к измене» не увенчаются успехом, подчеркнули в посольстве. «Мы строго следуем американским законам и отстаиваем национальные интересы России, пытаясь не дать русофобам полностью обрушить российско-американские связи», — говорится в заявлении.

Ранее посольство России пожаловалось, что американские власти поощряют радикально настроенную украинскую диаспору проводить оскорбительные акции и мешать работе российских дипломатов.

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    Марина Совина
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