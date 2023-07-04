Российское посольство пожаловалось на попытки США завербовать дипломатов

Посольство России в США: спецслужбы используют личные телефоны дипломатов для вербовки

Американские спецслужбы пытаются вербовать российских дипломатов, прибегая к различным способам. Об этом заявило посольство России в США в Telegram-канале.

Как рассказали в диппредставительстве, российские сотрудники сталкиваются с провокациями в решении личных проблем. Кроме того, в целях вербовки также используются их мобильные телефоны. Однако попытки «склонить к измене» не увенчаются успехом, подчеркнули в посольстве. «Мы строго следуем американским законам и отстаиваем национальные интересы России, пытаясь не дать русофобам полностью обрушить российско-американские связи», — говорится в заявлении.

Ранее посольство России пожаловалось, что американские власти поощряют радикально настроенную украинскую диаспору проводить оскорбительные акции и мешать работе российских дипломатов.