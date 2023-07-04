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20:52, 4 июля 2023Россия

В Петербурге произошел пожар на заводе по производству бытовой химии

МЧС: в Санкт-Петербурге произошел пожар на заводе по производству бытовой химии
СюжетПожар в Санкт-Петербурге

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге на заводе по производству бытовой химии произошел пожар. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по городу.

В пресс-службе ведомства пояснили, что 4 июля в 18:44 по московскому времени поступило сообщение о возгорании по адресу Московский район, Лиговский проспект, дом 281, где находится завод по производству химии.

«В кирпичном одноэтажном здании, размером 15 на 20 метров, происходит горение обстановки на площади 300 квадратных метров», — отметили в МЧС.

Позднее в ведомстве заявили, что пожар ликвидирован. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее крупный пожар произошел в подмосковных Химках на территории цеха мебельного комбината «Сходня». По информации пресс-службы областного главка МЧС России, загорелось складское помещение.

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    Никита Абрамов
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