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02:46, 4 июля 2023Россия

В России допустили возвращение пива на стадионы

AB InBev Efes: запрет на продажу пива на стадионах России может быть снят к осени

Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

Президент пивоваренной компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев допустил возвращение пива на стадионы страны. Его слова передает РИА Новости.

По мнению Дурдыева, запрет на продажу пива на стадионах России может быть снят к осени. Он отметил, что представители пивоваренной отрасли находятся в диалоге с властями по этому вопросу. «Надеемся, что к осени будет сформирована новая законодательная база, которая позволит пиву вернуться на стадионы», — добавил он.

В апреле представитель МВД Валерий Ботвин заявил, что министерство поддерживает инициативу по возвращению пива на стадионы при наличии системы идентификации болельщиков на турнирах.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует в России с 2005 года. Во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году пиво вернулось на российские стадионы в порядке исключения.

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    Марина Совина
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