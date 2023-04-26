Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мирра Андреева
2:0
Завершен
Лейла Фернандес
Мадрид (ж)
Варвара Грачёва
0:0
1-й сет
live
Сиюй Ван
Мадрид (ж)
Виктория Хименес-Касинцева
Сегодня
16:45 (Мск)
Анастасия Павлюченкова
Мадрид (ж)
Челси
Сегодня
21:45 (Мск)
Брентфорд
Англия - Премьер-лига|33-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
22:00 (Мск)
Арсенал
Англия - Премьер-лига|33-й тур
Бостон Брюинз
Завтра
02:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 5-й матч
14:14, 26 апреля 2023Спорт

В МВД сделали заявление о возможности возвращения пива на стадионы

МВД поддержало продажу пива на стадионах при наличии системы идентификации болельщиков

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

В МВД сделали заявление о возможности возвращения пива на стадионы. Слова представителя ведомства Валерия Ботвина приводит РИА Новости.

Ботвин подчеркнул, что министерство поддерживает инициативу при наличии системы идентификации болельщиков на турнирах, частью которой является Fan ID. Кроме того, эти соревнования должны быть определены перечнем правительства РФ. «При соблюдении вот этих наших требований мы против принятия проекта федерального закона не возражаем», — отметил он.

Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев призвал вернуть пиво на стадионы. «Мы хотим, чтобы трибуны заполнялись. Для болельщиков это будет дополнительным аргументом. Призываю всех, кто даже выступает противником, давайте найдем возможность», — сказал он.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории страны с 1 января 2005 года. Во время мундиаля в России пиво вернулось на стадионы в качестве исключения.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В «Азове» рассказали о планах по захвату российских городов
Опубликовано фото победительницы конкурса «Миссис Москва 2023»
Меньшиков заявил об отсутствии актерских способностей у Бодрова-младшего
Первый магазин пришедшего на смену Zara бренда открылся в Москве
Покупку Microsoft Activision Blizzard заблокировали
Армия России уничтожила до 300 солдат и наемников ВСУ на донецком направлении
Минобороны заявило о пресечении действий диверсантов ВСУ в ЛНР и под Харьковом
Минобороны отчиталось об уничтожении украинских военных и наемников в Артемовске
США заявили о намерении Южной Кореи подтвердить безъядерный статус
В Русский дом на Кипре бросили коктейли Молотова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.