Глава РПЛ призвал вернуть пиво на стадионы

Глава РПЛ Александр Алаев призвал вернуть пиво на стадионы

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал, как относится к продаже пива на стадионах. Его слова приводит «Чемпионат».

Функционер призвал вернуть напиток на футбольные арены. «Мы хотим, чтобы трибуны заполнялись. Для болельщиков это будет дополнительным аргументом. Призываю всех, кто даже выступает противником, давайте найдем возможность», — отметил глава РПЛ.

31 марта заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин оценил возможное возвращение пива на футбольные стадионы. Он выступил за подобное решение. «Всегда хочется расслабиться и посмотреть футбол», — заявил Жулин. Также, по его мнению, продажа пива поможет увеличить посещаемость на стадионах.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории страны с 1 января 2005 года. Во время мундиаля в России пиво вернулось на стадионы в качестве исключения.