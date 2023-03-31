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19:26, 31 марта 2023Спорт

Жулин оценил возможное возвращение пива на стадионы

Александр Жулин выступил за продажу пива на футбольных стадионах

Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин оценил возможное возвращение пива на футбольные стадионы. Об этом сообщает Sport24.

«Я всегда за пиво! Всегда хочется расслабиться и посмотреть футбол. Продажа пива еще как поможет увеличить посещаемость на стадионах! Еще и деньги заработают», — рассказал Жулин.

Тренер также выступил за продажу на футбольных аренах белого вина. «Почему не красное? Я люблю белое», — добавил специалист.

30 марта стало известно о готовящемся послаблении в правилах выдачи карты болельщика (Fan ID). Уточнялось, что, помимо изменений в системе идентификации фанатов, правительство России рассмотрит возможность вернуть пиво на стадионы.

Алексей Гусев
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