Жулин оценил возможное возвращение пива на стадионы

Александр Жулин выступил за продажу пива на футбольных стадионах

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин оценил возможное возвращение пива на футбольные стадионы. Об этом сообщает Sport24.

«Я всегда за пиво! Всегда хочется расслабиться и посмотреть футбол. Продажа пива еще как поможет увеличить посещаемость на стадионах! Еще и деньги заработают», — рассказал Жулин.

Тренер также выступил за продажу на футбольных аренах белого вина. «Почему не красное? Я люблю белое», — добавил специалист.

30 марта стало известно о готовящемся послаблении в правилах выдачи карты болельщика (Fan ID). Уточнялось, что, помимо изменений в системе идентификации фанатов, правительство России рассмотрит возможность вернуть пиво на стадионы.