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14:03, 30 марта 2023Спорт

Стало известно о готовящемся послаблении Fan ID

Правительство РФ рассмотрит возможность упразднить карту болельщика для детей до 14 лет

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Стало известно о готовящемся послаблении в правилах выдачи карты болельщика (Fan ID). Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, Правительству Российской Федерации направлено письмо с предложением упразднить карту болельщика для детей до 14 лет. Уточняется, что, помимо изменений в системе идентификации болельщиков, Правительство рассмотрит возможность вернуть пиво на стадионы.

27 марта президент России Владимир Путин поручил упростить использование Fan ID. Уточнялось, что соответствующие меры должны принять прежде всего в отношении инвалидов, пенсионеров и детей. Срок выполнения задачи — 1 мая 2013 года.

Госдума приняла закон о Fan ID в декабре 2021 года. Для прохода на трибуны на матчи РПЛ каждый болельщик обязан иметь персонифицированную карту зрителя, которую ранее было невозможно оформить удаленно.

Ксения Курашкина
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