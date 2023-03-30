Стало известно о готовящемся послаблении Fan ID

Правительство РФ рассмотрит возможность упразднить карту болельщика для детей до 14 лет

Стало известно о готовящемся послаблении в правилах выдачи карты болельщика (Fan ID). Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, Правительству Российской Федерации направлено письмо с предложением упразднить карту болельщика для детей до 14 лет. Уточняется, что, помимо изменений в системе идентификации болельщиков, Правительство рассмотрит возможность вернуть пиво на стадионы.

27 марта президент России Владимир Путин поручил упростить использование Fan ID. Уточнялось, что соответствующие меры должны принять прежде всего в отношении инвалидов, пенсионеров и детей. Срок выполнения задачи — 1 мая 2013 года.

Госдума приняла закон о Fan ID в декабре 2021 года. Для прохода на трибуны на матчи РПЛ каждый болельщик обязан иметь персонифицированную карту зрителя, которую ранее было невозможно оформить удаленно.