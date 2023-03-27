Путин поручил упростить использование Fan ID
Президент России Владимир Путин поручил упростить использование систем идентификации футбольных болельщиков (Fan ID) для отдельных категорий граждан. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
В частности, в поручении главы государства говорится, что необходимо принять меры для упрощения соответствующей системы прежде всего для инвалидов, пенсионеров и детей. Срок выполнения задачи — 1 мая 2013 года.
Ответственным Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустин и руководителя «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлану Чупшеву.
Госдума приняла закон о Fan ID в декабре 2021 года. Для прохода на трибуны на матчи РПЛ каждый болельщик обязан иметь персонифицированную карту зрителя, которую ранее было невозможно оформить удаленно.