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09:02, 4 июля 2023Россия

Названа предварительная причина пожара в гараже в Новой Москве

МЧС: гараж в Новой Москве загорелся из-за неисправной проводки
СюжетПожар в Москве:

Кадр: МЧС России

Сведения о возгорании гаража в Новой Москве в результате падения беспилотника недостоверны — пожар носит бытовой характер. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС, пишет АГН «Москва».

ЧП произошло в деревне Кривошеино. В 06:24 в экстренные службы поступила информация о пожаре в доме №15 — загорелся двухэтажный гараж на площади 35 квадратных метров. «Принятыми мерами в 07:06 пожар был локализован, а в 07:30 — ликвидирован», — рассказали в МЧС.

Предварительной причиной случившегося назвали неисправность электропроводки.

Утром 4 июня стало известно, что Московский регион атаковали беспилотники. По словам мэра столицы Сергея Собянина, все они были ликвидированы системой противовоздушной обороны.

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    Евгения Куликова
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