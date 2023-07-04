Названа предварительная причина пожара в гараже в Новой Москве

МЧС: гараж в Новой Москве загорелся из-за неисправной проводки

Сведения о возгорании гаража в Новой Москве в результате падения беспилотника недостоверны — пожар носит бытовой характер. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС, пишет АГН «Москва».

ЧП произошло в деревне Кривошеино. В 06:24 в экстренные службы поступила информация о пожаре в доме №15 — загорелся двухэтажный гараж на площади 35 квадратных метров. «Принятыми мерами в 07:06 пожар был локализован, а в 07:30 — ликвидирован», — рассказали в МЧС.

Предварительной причиной случившегося назвали неисправность электропроводки.

Утром 4 июня стало известно, что Московский регион атаковали беспилотники. По словам мэра столицы Сергея Собянина, все они были ликвидированы системой противовоздушной обороны.