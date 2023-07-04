В США оценили эффективность глушения «умных» бомб на Украине

Business Insider: Российская армия эффективно глушит «умные» бомбы JDAM средствами РЭБ

Российская армия эффективно глушит «умные» бомбы Joint Direct Attack Munition (JDAM), применяемые Вооруженными силами Украины (ВСУ), средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом пишет американское издание Business Insider со ссылкой на эксперта Королевского института оборонных исследований Томаса Уитингтона.

«Помехи не приводят к тому, что JDAM перестают работать, но это ставит под угрозу их точность», — пишет он.

По словам Уитингтона, российские военные используют автоматизированные станции постановки помех Р-330Ж «Житель», разработанные для нарушения работы GPS и спутниковой связи в диапазонах волн от 100 мегагерц до 2 гигагерц. Он отметил, что сигналы, которые используют JDAM, передают в диапазонах от 1,164 до 1,575 гигагерца.

Эксперт утверждает, что видел документы, согласно которым дальность действия Р-330Ж составляет почти 30 километров при мощности сигнала помех до 10 киловатт. Уитингтон отметил, что это «заметно сильнее, чем мощность сигнала GPS, поступающего из космоса».

Он подчеркнул, что обновление модуля Selective Availability Anti-Spoofing Module должно гарантировать, что бомбы будут реагировать только на авторизованные сигналы, но российские средства РЭБ могут нарушать передачу с помощью «грубой силы». Кроме того, они способны перехватывать зашифрованные сигналы и ретранслировать их с изменениями. Это может привести к промаху JDAM.

В апреле телеканал NBC News со ссылкой на документы из возможной утечки Пентагона сообщил, что российские системы РЭБ могут вызвать сбои в работе бомб с системой наведения JDAM.