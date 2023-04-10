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16:46, 10 апреля 2023Наука и техника

В США рассказали о влиянии российских систем РЭБ на «умные бомбы»

NBC News: поставленные ВСУ умные бомбы JDAM могут не срабатывать из-за российской РЭБ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут вызывать сбои в работе бомб с системой наведения Joint Direct Attack Munition (JDAM), которые используют Вооруженные силы Украины. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на документы из возможной утечки Пентагона.

Отмечается, что высокоточные планирующие бомбы столкнулись с проблемами с сигналом GPS. Американская разведка предположила, что это связано с работой российских систем РЭБ. Также в докладе отмечается, что взрыватели JDAM не настроены должным образом.

Комплект оборудования JDAM преобразует свободнопадающие авиабомбы в корректируемые «умные бомбы». В состав оборудования входят крылья, хвостовой блок, позволяющий маневрировать, и компьютер с навигационным оборудованием.

В марте советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил использование американских бомб, оснащенных системой наведения JDAM.

В том же месяце эксперт в области ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов сообщил, что основной упор в борьбе с поставленными Киеву JDAM должны взять российские системы противовоздушной обороны С-400 и С-500.

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Даниил Иринин
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