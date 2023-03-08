В России рассказали о борьбе с американскими JDAM-ER

Эксперт Кнутов: основной упор в борьбе с JDAM-ER возьмут системы С-400 и С-500

Основной упор в борьбе с высокоточными планирующими управляемыми авиабомбами JDAM-ER, которые США поставили Украине, должны взять российские системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 и С-500. Об этом «МК» рассказал эксперт в области ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов.

Специалист напомнил, что JDAM-ER наводится по системе GPS с точностью 10-15 метров. Дальность применения бомб, согласно эксперту, составляет 80 километров, а для их запуска требуются самолеты.

«Поэтому есть вероятность, что Запад все-таки примет решение о поставке самолетов, которыми будут управлять иностранные пилоты из числа якобы добровольцев, вступивших в ряды вооруженных сил Украины», — допускает эксперт.

По его мнению, основной упор в борьбе с планирующими бомбами должны взять системы С-400 и С-500.

«Плюс российские истребители Су-35, которые способны уничтожать самолет противника на большом расстоянии, еще до того, как попадет на радары украинской ПВО. Если мы начнем эффективно и своевременно все это использовать, то есть шанс, что противнику просто нечем будет применять эти авиационные средства», — сказал специалист.

В феврале военный эксперт Алексей Леонков заявил, что имеющиеся у Вооруженных сил России системы ПВО способны перехватывать высокоточные бомбы JDAM-ER.