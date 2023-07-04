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01:21, 4 июля 2023Мир

Финляндия начала обновлять железную дорогу ради НАТО

Reuters: Финляндия обновит железную дорогу для быстрой переброски войск НАТО к России

Фото: Janis Laizans / Reuters

В Финляндии на фоне присоединения к НАТО начали модернизировать железную дорогу, связывающую страну со Швецией. Об этом пишет Reuters.

Как сообщает агентство, в случае конфликта между Россией и НАТО переброска сил и оборудования через Балтийское море может оказаться под угрозой. В то же время обновление путей позволит быстрее перебрасывать военную технику Североатлантического альянса.

Стоимость проекта оценивается в 37 миллионов евро. Он включает в себя электрификацию железнодорожной линии между финской станцией Лаурило и шведским городом Хапаранда, а также повышение безопасности железнодорожных переездов, расширение ферменных мостов, строительство новых станций. Ожидается, что модернизация завершится в 2024 году.

На фоне спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия 18 мая 2022 года вручили генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление стран в альянс. 4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО.

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    Марина Совина
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