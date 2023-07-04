В Венгрии объяснили нежелание одобрять заявку Швеции в НАТО

Венгрия объяснила отказ Швеции в одобрении заявки в НАТО отношением Стокгольма к ее народу

Нежелание Будапешта одобрять заявку Швеции в НАТО обусловлено отношением Стокгольма к народу Венгрии. Об этом сообщили сообщили «Известиям» в пресс-службе парламентской группы правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз».

«В последние годы представители шведского правительства регулярно оскорбляли и венгерских избирателей, и Венгрию в целом», — заявили во фракции. В пресс-службе также отметили, что считают нежелательным внесение споров между странами в Североатлантическом альянсе. В то же время Будапешт ожидает, что «причастные развеют опасения» парламента, добавил собеседник издания. По его словам, после этого большинство политиков смогут проголосовать за присоединение Швеции к НАТО.

Ранее советник правительства Венгрии Золтан Ковач назвал несколько причин, по которым страна отказала Швеции в заявке по присоединению к НАТО: это подрыв отношений, «трон превосходства» и недостаток уважения.

На фоне спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия 18 мая 2022 года вручили генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление стран в альянс. 4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО. Процесс вхождения Швеции был приостановлен.

