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01:20, 4 июля 2023Бывший СССР

Рогов заявил о переходе российских сил в активную оборону

Рогов заявил о переходе ВС РФ в активную оборону на линии фронта в Запорожской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о переходе Вооруженных сил России (ВС РФ) в активную оборону на линии фронта в Запорожской области. Его слова передает РИА Новости.

Как пояснил Рогов, не только качественно обороняются, но и проводят контратаки с минимальными рисками для личного состава. «Людьми никто не рискует, чего не скажешь о нашем противнике, который бросает волнами на убой все новые силы», — добавил он.

Ранее Владимир Рогов словами «очень горячо» описал состояние на участке запорожского фронта. Согласно его информации, украинские войска начали активное наступление на ореховском направлении в Запорожье и подошли к первой линии обороны российских сил.

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    Марина Совина
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