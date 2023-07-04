Рогов заявил о переходе российских сил в активную оборону

Рогов заявил о переходе ВС РФ в активную оборону на линии фронта в Запорожской области

Глава регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о переходе Вооруженных сил России (ВС РФ) в активную оборону на линии фронта в Запорожской области. Его слова передает РИА Новости.

Как пояснил Рогов, не только качественно обороняются, но и проводят контратаки с минимальными рисками для личного состава. «Людьми никто не рискует, чего не скажешь о нашем противнике, который бросает волнами на убой все новые силы», — добавил он.

Ранее Владимир Рогов словами «очень горячо» описал состояние на участке запорожского фронта. Согласно его информации, украинские войска начали активное наступление на ореховском направлении в Запорожье и подошли к первой линии обороны российских сил.